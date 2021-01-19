Снигур успешно стартовала на турнире ITF в ОАЭ

Украинка Дарья Снигур (№221 WTA) преодолела первый круг хардового 25-тысячника ITF в ОАЭ.
На старте соревнований украинская теннисистка переиграла Терезу Мрдежу из Хорватии (№232 WTA), которая преодолела квалификационный барьер.
Эль-Фуджайра. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Тереза Мрдежа (Хорватия, Q) – 6:4, 6:3
В следующем раунде Снигур сразится с четвертым номером посева Леони Кунг из Швейцарии (№158 WTA).
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Источник — Sport.ua
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