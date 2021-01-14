ATP продлит действующий подход к подсчету рейтинга до середины марта

Еще два месяца игроки не будут терять очки в рейтинге

  • 14.01.2021 09:27
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ATP продлит действующий подход к подсчету рейтинга до середины марта
© ATP

Нынешний концепт рейтинга, который действует во время пандемии, сохранится до 15 марта. 
 
Это значит, что еще два месяца игроки не будут терять очки в рейтинге. Данный подход вступил в действие с турнира в Индиан-Уэллс в прошлом году, который из-за коронавируса был отменен первым.
 
Предварительный календарь турниров ATP на февраль-март
 
27 февраля – 7 марта: Роттердам (АТР 500), Буэнос-Айрес (АТР 250)
6-14 марта: Доха, Сантьяго, Марсель (АТР 250)
13-20 марта: Акапулько, Дубай (АТР 500)
22 марта – 4 апреля: Майами (АТР 1000)

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Источник — Большой теннис Украины

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