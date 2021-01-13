Марта КОСТЮК: «После Australian Open была депрессия. Как защищать очки?»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что в 2018 году после успешного Australian Open у тогда 16-летней спортсменки были психологические проблемы.

«Это был очень тяжелый период, я была в самом худшем своем состоянии и боролась с депрессией, о которой раньше не говорила. Было много трудностей вне корта и я просто разваливалась на части. Слишком долго я держалась за тот результат в Австралии, на тот момент это было лучшее достижение в моей карьере. Сразу после матча с Элиной Свитолиной я сидела на диване и думала, как же буду защищать все эти очки в следующем сезоне. Весь год я переживала об этом, у меня было много причин думать об этом. Я все время задумывалась о том, как снова хочу вернуться к тем ощущениям, когда пробивала по мячу на Australian Open-2018».

«Мне понадобились силы и какое-то время, чтобы отпустить это. Да, это был опыт, но было трудно. В прошлом году я вышла в третий круг на US Open и это не было таким уж большим событием. Вышла и вышла, продолжаю играть дальше. Когда мне исполнилось 18 лет, то я почувствовала облегчение, ведь у меня больше нет возрастных ограничений, я могу играть столько турниров, сколько захочу», - рассказала Костюк в интервью WTA Tennis.

В нынешнем сезоне Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA, а также вновь сыграет на Australian Open.