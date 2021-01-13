Арина Соболенко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 13 января состоится финал турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В матче за титул сразятся Вероника Кудерметова из России (№46 WTA) и Арина Соболенко из Беларуси (№10 WTA).
Напомним, Кудерметова выбила из борьбы украинок Элину Свитолину и Марту Костюк.
Начало матча в 10:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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