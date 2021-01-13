Арина Соболенко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Абу-Даби

  • 13.01.2021 10:07
  • 1797 просмотров
  • 5 комментариев
Арина Соболенко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Арина Соболенко

В среду, 13 января состоится финал турнира WTA 500 в Абу-Даби.
 
В матче за титул сразятся Вероника Кудерметова из России (№46 WTA) и Арина Соболенко из Беларуси (№10 WTA).
 
Напомним, Кудерметова выбила из борьбы украинок Элину Свитолину и Марту Костюк.

Начало матча в 10:10 по Киеву.

 

 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 13.01.2021 11:20
    0
    Хоч хтось поставив татарку на місце!
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 13.01.2021 11:11
    -1
    Воно й очікувалось. Соболенко сильніша за Кудерметову в усіх компонентах, за винятком хіба нервів. Але почекайте, цього сезону може й ні, але наступного точно, Марта почне її бити.
    Ссылка
    mah
      mah, 13.01.2021 11:06
    -1
    Громобой Сабаленка наших вынесла бы в ноль.
    Ссылка
    Sveta Svetlana
    online
      Sveta Svetlana, 13.01.2021 11:05
    +1
    Так треба було грати українкам з росіянкою
    Ссылка
    Sveta Svetlana
    online
      Sveta Svetlana, 13.01.2021 10:57
    +1
    Молодчинка Оринка. Добра гра.
    Ссылка
    Sveta Svetlana
    online
      Sveta Svetlana, 13.01.2021 11:05
    +1
    Так треба було грати українкам з росіянкою
    Ссылка
    Sveta Svetlana
    online
      Sveta Svetlana, 13.01.2021 10:57
    +1
    Молодчинка Оринка. Добра гра.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 13.01.2021 11:20
    0
    Хоч хтось поставив татарку на місце!
    Ссылка
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