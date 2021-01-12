Анталья. Лопатецкая и Орлов преодолели первый круг

Владислав не отдал сопернику ни одного гейма

  • 12.01.2021 19:28
  • 197 просмотров
  • 0 комментариев
Анталья. Лопатецкая и Орлов преодолели первый круг
© ITF. Дарья Лопатецкая

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Дарья Лопатецкая удачно стартовали на 15-тысячнике ITF в Турции.
 
Владислав разбил  обладателя вайлд-кард, у которого еще нет взрослого рейтинга, а Лопатецкая намучилась с 744-й ракеткой мира из Швейцарии.
 
Анталья. Первый круг
Владислав Орлов (Украина, 4) – Сюлейман Дениз Гюрсой (Турция, WC) – 6:0, 6:0
Дарья Лопатецкая (Украина, 1) – Свенья Охснер (Швейцария) – 7:6(5), 4:6, 6:4

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности