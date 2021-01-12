ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 января

Во вторник, 12 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
10:00. Саккари - Сабаленко 2,21 - 1,66
11:15. Кудерметова - Костюк 1,64 - 2,36
ФУТБОЛ
21:45. Милан - Торино 1,57 - 4,15 - 6,33
22:15. Бернли - Ман Юнайтед 7,44 - 4,85 - 1,44
22:15. Вулверхэмптон - Эвертон 2,54 - 3,15 - 3,00
22:30. Атлетико - Севилья 3,04 - 3,35 - 2,44
БАСКЕТБОЛ
19:00. Химки - Барселона 3,34 - 1,42
21:05. Маккаби - Олимпиакос 1,54 - 2,62
Виталий Петровский, Sport.ua
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