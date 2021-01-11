Евгений Кафельников раскритиковал российскую вакцину от коронавируса

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников выразил мнение, что если российским спортсменам и следует вакцинироваться, то только препаратом иностранной компании.

«Пусть вакцинируются, но главное, чтобы не «Спутником V». На месте спортсменов я бы отказался от этой вакцины. Если бы мне в ультимативной форме сказали сделать это, то я бы ушел из сборной.

Буду ли я вакцинироваться препаратом от Pfizer? Обязательно. Я не знаю, как другие, но я только за Pfizer», - сказал Кафельников.