Евгений Кафельников раскритиковал российскую вакцину от коронавируса

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников выразил мнение, что если российским спортсменам и следует вакцинироваться, то только препаратом иностранной компании.
«Пусть вакцинируются, но главное, чтобы не «Спутником V». На месте спортсменов я бы отказался от этой вакцины. Если бы мне в ультимативной форме сказали сделать это, то я бы ушел из сборной.
Буду ли я вакцинироваться препаратом от Pfizer? Обязательно. Я не знаю, как другие, но я только за Pfizer», - сказал Кафельников.
Источник — Sport24.ru
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-- это ватникам посвящается, у которых абсолютно все жрут допинг, но ловят только их
Мне повезло, я посмотрел практически весь земной шар. Я знаю, как люди живут, какие порядки там. Я хочу на эти порядки ровняться и хочу, чтобы в моей стране было также. Я поэтому и Кафельников, что хочу, чтобы у нас в стране что-то было. У меня никто и никогда не отнимет мое желание. А дождусь ли этого, никто не знает. Будем надеяться.
Шото смотрю втягивают всех укольчик себе сделать, типа альтернативы никакой
Мне повезло, я посмотрел практически весь земной шар. Я знаю, как люди живут, какие порядки там. Я хочу на эти порядки ровняться и хочу, чтобы в моей стране было также. Я поэтому и Кафельников, что хочу, чтобы у нас в стране что-то было. У меня никто и никогда не отнимет мое желание. А дождусь ли этого, никто не знает. Будем надеяться.
-- это ватникам посвящается, у которых абсолютно все жрут допинг, но ловят только их
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