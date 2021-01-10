Бундеслига. Швабы разгромили Фуггеров, Арминия взяла верх над Старой дамой

10 января в Германии прошли матчи 15-го тура Бундеслиги.
«Штутгарт» на выезде разгромил «Аугсбург» (4:1), а «Арминия» взяла верх над «Гертой» (1:0).
Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (33), «РБ Лейпциг» (31), «Байер» (29), «Боруссия» Д (28), «Унион Берлин», «Вольфсбург» (по 25), «Боруссия» М (24).
Бундеслига. 15-й тур
«Аугсбург» – «Штутгарт» – 1:4
Голы: Рихтер, 46 – Гонсалес, 10 (пен), Вамангитука, 29, Кастро, 61, Дидави, 87.
«Арминия» – «Герта» – 1:0
Гол: Ябо, 64.
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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