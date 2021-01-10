Когда на твоем заднем дворе – Моуриньо. Тоттенхэм забил 5 мячей в Кубке

Сегодня, 10 января, состоялись матчи 3-го раунда Кубка Англии. Ниже приведены результаты игрового дня.
«Тоттенхэм» забил 5 мячей оппонентам из клуба 8-го дивизиона Англии, «Марин» (5:0), и команда Жозе Моуриньо вышла в 1/16 финала.
Голы у «Тоттенхэма» забили: Карлос Винисиус, 24, 30, 37, Лукас, 32, Девайн, 60.
Фотографы запечатлели тренерский штаб «шпор» на оригинальном фоне.
Кубок Англии
3-й раунд, 10 января
- Барнсли – Транмер Роверс – 2:0
- Бристоль Сити – Портсмут – 2:1
- Кроули Таун – Лидс – 3:0
- Манчестер Сити – Бирмингем – 3:0
- Челси – Моркам – 4:0
- Челтенхэм – Мансфилд Таун – 2:1 (д.в.)
- Марин – Тоттенхэм – 0:5
- Ньюпорт – Брайтон – начало в 21:45
ФОТО. Когда на твоем заднем дворе играет команда Моуриньо.
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Источник — Sport.ua
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