Когда на твоем заднем дворе – Моуриньо. Тоттенхэм забил 5 мячей в Кубке

Сегодня, 10 января, состоялись матчи 3-го раунда Кубка Англии

  • 10.01.2021 20:55
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Когда на твоем заднем дворе – Моуриньо. Тоттенхэм забил 5 мячей в Кубке
© Twitter. Жозе Моуриньо

Сегодня, 10 января, состоялись матчи 3-го раунда Кубка Англии. Ниже приведены результаты игрового дня.

«Тоттенхэм» забил 5 мячей оппонентам из клуба 8-го дивизиона Англии, «Марин» (5:0), и команда Жозе Моуриньо вышла в 1/16 финала.

Голы у «Тоттенхэма» забили: Карлос Винисиус, 24, 30, 37, Лукас, 32, Девайн, 60.

Фотографы запечатлели тренерский штаб «шпор» на оригинальном фоне.

Кубок Англии

3-й раунд, 10 января

  • Барнсли – Транмер Роверс – 2:0
  • Бристоль Сити – Портсмут – 2:1
  • Кроули Таун – Лидс – 3:0
  • Манчестер Сити – Бирмингем – 3:0
  • Челси – Моркам – 4:0
  • Челтенхэм – Мансфилд Таун – 2:1 (д.в.)
  • Марин – Тоттенхэм – 0:5
  • Ньюпорт – Брайтон – начало в 21:45

ФОТО. Когда на твоем заднем дворе играет команда Моуриньо.

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Источник — Sport.ua

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