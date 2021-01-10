Киевское Динамо сдало тесты на COVID-19

В воскресенье, 10 января, после выхода из отпуска и перед возобновлением тренировочного процесса, игроки и персонал киевского «Динамо» сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Кроме того, тесты сдали также игроки и персонал молодежной и юношеской команд.
Результаты всех тестов – отрицательные.
Работу команда Мирчи Луческу начнет в понедельник, 11 января.
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Источник — ФК Динамо Киев
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