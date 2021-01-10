Киевское Динамо сдало тесты на COVID-19

Перед началом сборов все должны быть здоровы

  • 10.01.2021 20:53
  • 1626 просмотров
  • 1 комментарий
Киевское Динамо сдало тесты на COVID-19
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 10 января, после выхода из отпуска и перед возобновлением тренировочного процесса, игроки и персонал киевского «Динамо» сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Кроме того, тесты сдали также игроки и персонал молодежной и юношеской команд.  

Результаты всех тестов – отрицательные.

Работу команда Мирчи Луческу начнет в понедельник, 11 января.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 10.01.2021 21:58
    0
    Это ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 10.01.2021 21:58
    0
    Это ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
    Ссылка
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