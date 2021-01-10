Киевское Динамо сдало тесты на COVID-19

В воскресенье, 10 января, после выхода из отпуска и перед возобновлением тренировочного процесса, игроки и персонал киевского «Динамо» сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Кроме того, тесты сдали также игроки и персонал молодежной и юношеской команд.

Результаты всех тестов – отрицательные.

Работу команда Мирчи Луческу начнет в понедельник, 11 января.