В поединке третьего раунда Кубка Англии команда Хосепа Гвардиолы без Александра Зинченко, который провел весь матч на скамейке запасных, разобралась с «Бирмингемом».
Кубок Англии. Третий раунд
«Манчестер Сити» – «Бирмингем» – 3:0
Голы: Бернарду Силва (8, 15), Фоден (33)
«Манчестер Сити»: Стеффен – Менди, Диаш (Стоунз, 46), Уокер, Канселу (Харвуд-Беллис, 46) – Родри (Фернандиньо, 67), Силва, Де Брюйне (Нмеча, 46) – Жезус (Делап, 75), Фоден, Марез
«Бирмингем»: Прието – Френд, Кларк-Солте, Сан Хосе, Колин – Шуньич (Бела, 67), Кифтенбелд – Леко (Юткевич, 68), Санчес, Тораль (Клейтон, 46) – Хоган (Робертс, 46)
Источник — Sport.ua
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