Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Соскучился и по футболу, и по тренировкам»

Игрок Динамо готов тренироваться с командой

  • 10.01.2021 20:25
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Соскучился и по футболу, и по тренировкам»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал клубному сайту о том, как провел отпуск и как лечил свое повреждение.

- Отпуск я провел вместе с семьей на Мальдивах. Там я уже однажды был, поэтому понимал, какой отдых предстоит – спокойный без большого количества экскурсий. Больше времени проводили на пляже, на берегу океана. Кроме того, на тот момент мне активный отдых был еще противопоказан, поскольку залечивал травму – совмещал приятное с полезным. К счастью, погода была хорошей, отпуск ничего не омрачило.

В прошлом, 2020-м году я остался без полноценного отпуска, ведь времени отдыхать почти не было. Возникла пауза, связанная с карантином, но во время нее мы работали индивидуально. Затем доигрывали чемпионат, а всего дней через 10 после его окончания уже начался новый. Так что этот зимний отдых был очень кстати – удалось восстановить силы и морально переключиться.

- А где встречали Новый год и Рождество?

- После отдыха мы съездили к моим родителям в Калиновку (Винницкая область), там провели четыре дня, а на Новый год вернулись в Киев и все остальное время до выхода из отпуска были в столице.

- Каждый год вы поздравляете с праздниками и привозите подарки воспитанникам ДЮСШ «Авангард» в вашей родной Калиновке. В этом году карантин не помешал традиции?

- В этом году у меня не получилось поздравить ребят и тренеров лично, поскольку как раз был на отдыхе, но я передал поздравления на словах и отправил подарки – сладости и инвентарь для школы. Надеюсь, эти вещи помогут ребятам добиваться успехов в разных видах спорта и будут их мотивировать показывать высокие достижения. Хотел, чтобы они получили их ко Дню св. Николая. Это также пример для других ребят помогать школе.

Из-за карантина пришлось отменить только традиционный ежегодный футбольный турнир, поскольку он обычно проходит не на свежем воздухе, а в помещении. Не хотелось рисковать здоровьем участников, лучше перенести его на более благоприятное время, когда все наладится. Когда придет подходящий момент, обязательно проведем турнир и не один. Ребята всегда довольны, когда я приезжаю, они больше радуются не столько подаркам, сколько возможности со мной пообщаться, им приятно, что уделяю им внимание.

- Вы уже полностью восстановились после повреждения ребра, которое получили в конце прошлого года?

- Чувствую себя намного лучше, чем было раньше. В понедельник еще пройду контрольное обследование и, если все хорошо, с вечера завтрашнего дня уже начну тренироваться вместе с командой. Выполнял ли индивидуальные задания? Зимний перерыв был для меня периодом спокойствия, отсутствие нагрузок было необходимо, чтобы ребро срослось. Конечно, уже соскучился и по футболу, и по тренировкам, и по эмоциям. Так что с нетерпением жду начала рабочего процесса.

- Вы уже собирались на базе, чтобы сдать тест на коронавирус?

- Да, скоро получим результаты. Настроение хорошее, после того как долго не видел ребят, интересно пообщаться, послушать интересные истории с отдыха, да и вообще увидеть друг друга.

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Источник — ФК Динамо Киев

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