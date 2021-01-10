Виктор ЦЫГАНКОВ: «Пока что не хватает победы в чемпионате»

Полузащитник «Динамо» - об итогах года и задачах на вторую часть сезона

  • 10.01.2021 20:08
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Пока что не хватает победы в чемпионате»
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

Хавбек «Динамо» считает, что в этом сезоне команда на правильном пути.

«Был тяжелый год, были паузы, связанные с коронавирусом. Многие футболисты побывали на карантине.  Поэтому эмоциональная составляющая была не самая приятная. Если же говорить о футболе, то «Динамо» стало обладателем Кубка Украины, Суперкубка, впервые за четыре года наша команда играла в групповом турнире Лиги чемпионов. Считаю, что мы на правильном пути, надеюсь, так будет и дальше. Пока что не хватает еще победы в чемпионате. Ставим задачу победить. Надеюсь, в этом году у нас это получится».

«Мы начинаем подготовку, летим в Дубаи на сбор, потом Турция. Конечно, отдых был, но когда смотришь телевизор и видишь футбольные матчи, тоже хочется тренироваться и играть. Для футболиста каждая игра, как праздник. Поэтому хочется уже приступить к работе. Соскучился по футболу», - сказал Цыганков.

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Источник — zbirna.com

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