ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января

В понедельник, 11 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
11:00. Костюк - Соррибес Тормо 1,51 - 2,66
12:00. Кудерметова - Свитолина 2,24 - 1,66
ФУТБОЛ
22:00. Стокпорт - Вест Хэм 9,07 - 5,15 - 1,33
20:00. Эльче - Хетафе 4,44 - 2,85 - 2,34
22:00. Уэска - Бетис 3,04 - 3,35 - 2,44
21:45. Специя - Сампдория 3,04 - 3,35 - 2,44
Виталий Петровский, Sport.ua
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