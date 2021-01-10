У Ефима Конопли есть три варианта продолжения карьеры

Пока защитник тренируется самостоятельно в Киеве

  • 10.01.2021 19:51
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У Ефима Конопли есть три варианта продолжения карьеры
© ФК Десна. Ефим Конопля

По словам агента Юрия Данченко, Конопля ждет, какое решение по нему примет «Шахтер».

«В данный момент Фима тренируется в Киеве и ждет, что по нему решит «Шахтер». Тут три варианта. Возможно, защитник отправится на сборы с горняками, быть может, примет приглашение другого клуба. Либо же вернется в аренду в «Десну», где на него очень рассчитывают», - сказал Данченко.

Отметим, что «Десна», в составе которой Конопля провел первую часть сезона, сегодня вышла из отпуска.

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Источник — zbirna.com

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