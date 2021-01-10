Днепр-1 хочет приобрести ключевого полузащитника Александрии

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец может в ближайшее время покинуть команду.
СК «Днепр-1» вступил в переговоры о трансфере и с клубом, и с самим футболистом. Речь идет о сумме в 500 тысяч евро.
27-летний хавбек Кирилл Ковалец выступает за «Александрию» с лета 2018 года. В текущем сезоне УПЛ провел 9 матчей.
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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