Днепр-1 хочет приобрести ключевого полузащитника Александрии

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец может в ближайшее время покинуть команду.

СК «Днепр-1» вступил в переговоры о трансфере и с клубом, и с самим футболистом. Речь идет о сумме в 500 тысяч евро.

27-летний хавбек Кирилл Ковалец выступает за «Александрию» с лета 2018 года. В текущем сезоне УПЛ провел 9 матчей.