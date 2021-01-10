Днепр-1 хочет приобрести ключевого полузащитника Александрии

Клуб из Днепра уже начал переговоры по Кириллу Ковальцу

  • 10.01.2021 19:55
  • 1671 просмотр
  • 1 комментарий
Днепр-1 хочет приобрести ключевого полузащитника Александрии
© ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец может в ближайшее время покинуть команду.

СК «Днепр-1» вступил в переговоры о трансфере и с клубом, и с самим футболистом. Речь идет о сумме в 500 тысяч евро.

27-летний хавбек Кирилл Ковалец выступает за «Александрию» с лета 2018 года. В текущем сезоне УПЛ провел 9 матчей.

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Источник — Фан-сайт ФК Днепр

(7 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 10.01.2021 20:05
    0
    Щось з Александрії всі йдуть і ніхто не приходить. Невже їх президент награвся у футбол?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 10.01.2021 20:05
    0
    Щось з Александрії всі йдуть і ніхто не приходить. Невже їх президент награвся у футбол?
    Ссылка
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