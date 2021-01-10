ВИДЕО. Удивил Гвардиолу. Первый гол Бернарду Силвы в сезоне

В 3-м раунде Кубка Англии в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» разгромил «Бирмингем Сити» - 3:0.

Счёт был открыт на 8-й минуте матча - свой первый гол в сезоне забил полузащитник Бернарду Силва. Уже через 7 минут он провел свой второй мяч, а довершил разгром Фоден.

Гол Силвы поразил даже наставника Манчестера Пепа Гвардиолу.