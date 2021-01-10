Симеоне нашел замену Диего Косте в Лионе

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает издание AS. «Матрасники» планируют арендовать Дембеле с правом выкупа за 33 миллиона евро.

24-летний француз станет заменой Диего Косте, который недавно расторг по соглашению сторон контракт с «Атлетико». Отметим, что на данный момент Дембеле восстанавливается после перелома руки.

В этом сезоне Дембеле провел за «Лион» 16 матчей и отметился одним забитым голом. Всего на его счету 45 мячей и 13 ассистов в 108 поединках за французский клуб.