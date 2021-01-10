Симеоне нашел замену Диего Косте в Лионе

Форвард «ткачей» Мусса Дембеле перейдет в «Атлетико»

  • 10.01.2021 18:36
  • 600 просмотров
  • 0 комментариев
Симеоне нашел замену Диего Косте в Лионе
© ФК Лион. Мусса Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает издание AS. «Матрасники» планируют арендовать Дембеле с правом выкупа за 33 миллиона евро.

24-летний француз станет заменой Диего Косте, который недавно расторг по соглашению сторон контракт с «Атлетико». Отметим, что на данный момент Дембеле восстанавливается после перелома руки.

В этом сезоне Дембеле провел за «Лион» 16 матчей и отметился одним забитым голом. Всего на его счету 45 мячей и 13 ассистов в 108 поединках за французский клуб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности