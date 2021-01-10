Манчестер Сити без Зинченко уверенно обыграл Бирмингем

Команда прошла в следующий раунд

  • 10.01.2021 18:05
  • 1819 просмотров
  • 4 комментария
Манчестер Сити без Зинченко уверенно обыграл Бирмингем
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В 3-м раунде Кубка Англии в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити»  разгромил «Бирмингем Сити» - 3:0.

Счёт был открыт на 8-й минуте матча - свой первый гол в сезоне забил полузащитник Бернарду Силва.  Уже через 7 минут он провел свой второй мяч, а довершил разгром Фоден.

Украинец Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

«Манчестер Сити» вышел 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 18:49
    0
    Дома с пердивом.) Так и должно быть.
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 18:19
    0
    roman75zpr, 10.01.2021 18:13
    На обложке Пеп кричит: "Не дождетесь!"
    испанец ещё не в том возрасте чтобы ждать, вот румун на подходе, особенно с той игрой что показывает дырка, думаю лет жизни ему это не прибавляет.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.01.2021 18:13
    0
    Sergey RockStar, 10.01.2021 18:10
    Фухх, я по обложке подумал, что с Гвардиолой случилось страшное..
    На обложке Пеп кричит: "Не дождетесь!"
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 10.01.2021 18:10
    +3
    Фухх, я по обложке подумал, что с Гвардиолой случилось страшное..
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 10.01.2021 18:10
    +3
    Фухх, я по обложке подумал, что с Гвардиолой случилось страшное..
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 10.01.2021 18:49
    0
    Дома с пердивом.) Так и должно быть.
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 18:19
    0
    roman75zpr, 10.01.2021 18:13
    На обложке Пеп кричит: "Не дождетесь!"
    испанец ещё не в том возрасте чтобы ждать, вот румун на подходе, особенно с той игрой что показывает дырка, думаю лет жизни ему это не прибавляет.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.01.2021 18:13
    0
    Sergey RockStar, 10.01.2021 18:10
    Фухх, я по обложке подумал, что с Гвардиолой случилось страшное..
    На обложке Пеп кричит: "Не дождетесь!"
    Ссылка
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