Манчестер Сити без Зинченко уверенно обыграл Бирмингем

В 3-м раунде Кубка Англии в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» разгромил «Бирмингем Сити» - 3:0.

Счёт был открыт на 8-й минуте матча - свой первый гол в сезоне забил полузащитник Бернарду Силва. Уже через 7 минут он провел свой второй мяч, а довершил разгром Фоден.

Украинец Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

«Манчестер Сити» вышел 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала).