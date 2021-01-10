Серия А. Выездные победы Лацио и Наполи

В 17-м туре итальянской Серии А состоялись еще три матча.
«Наполи» и «Лацио» одержали выездные победы, «Вероне» удалось набрать три очка в родных стенах.
Чемпионат Италии. 17-й тур
«Удинезе» – «Наполи» – 1:2
Голы: 0:1 – 15, пенальти Инсинье, 1:1 – 27 Лазанья, 1:2 – 90 Бакайоко.
«Парма» – «Лацио» – 0:2
Голы: 0:1 – 55 Луис Альберто, 0:2 – 67 Кайседо.
«Верона» – «Кротоне» – 2:1
Голы: 1:0 – 16 Калинич, 2:0 – 25 Димарко, 2:1 – 55 Жуниор Мессиас.
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Источник — Sport.ua
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