Севилья продлила контракт с главным тренером

Испанская «Севилья» продлила контракт с 54-летним главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Новое соглашение со специалистом рассчитано до 30-го июня 2024-го года.
Лопетеги возглавляет «Севилью» с июня 2019-го года. Тренер привел «Севилью» к победе в Лиге Европы сезона 2019/2020.
В текущем сезоне после 16-ти сыгранных туров «Севилья» занимает 6-е место в чемпионате Испании, имея в активе 30 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 21-13.
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Источник — ФК Севилья
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