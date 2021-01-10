Абу-Даби. Расписание украинок на 11 января

В понедельник на корты выйдут две украинки

  • 10.01.2021 19:42
  • 1535 просмотров
  • 2 комментария
Абу-Даби. Расписание украинок на 11 января
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

11 января на турнире WTA 500 в ОАЭ две украинки проведут матчи 1/4 финала.
 
Марта Костюк (№99 WTA) сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо (№66 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Кенин - Саккари. Ориентировочное время начала матча в 11:00 по Киеву.
 
Элина Свитолина (№5 WTA), посеянная на турнире под вторым номером, сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). Встреча состоится после матча Марты Костюк. Ориентировочное время начала встречи – 12:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2021 20:01
    0
    В Марти є усі шанси не Тормо знутися, бо грає останнім часом на диво спокійно
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 10.01.2021 19:54
    +3
    болеем за украинский полуфинал
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 10.01.2021 19:54
    +3
    болеем за украинский полуфинал
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2021 20:01
    0
    В Марти є усі шанси не Тормо знутися, бо грає останнім часом на диво спокійно
    Ссылка
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