Абу-Даби. Расписание украинок на 11 января

11 января на турнире WTA 500 в ОАЭ две украинки проведут матчи 1/4 финала.
Марта Костюк (№99 WTA) сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо (№66 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Кенин - Саккари. Ориентировочное время начала матча в 11:00 по Киеву.
Элина Свитолина (№5 WTA), посеянная на турнире под вторым номером, сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). Встреча состоится после матча Марты Костюк. Ориентировочное время начала встречи – 12:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.