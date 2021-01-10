Абу-Даби. Расписание украинок на 11 января

11 января на турнире WTA 500 в ОАЭ две украинки проведут матчи 1/4 финала.



Марта Костюк (№99 WTA) сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо (№66 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Кенин - Саккари. Ориентировочное время начала матча в 11:00 по Киеву.



Элина Свитолина (№5 WTA), посеянная на турнире под вторым номером, сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). Встреча состоится после матча Марты Костюк. Ориентировочное время начала встречи – 12:30 по Киеву.

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