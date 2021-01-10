ФОТО. Маркос Антонио активно тренируется в отпуске

20-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио не забывает о тренировках даже во время отпуска. Футболист активно готовится ко второй части сезона в тренажерном зале.

В текущем сезоне Антонио провел за «Шахтер» 15 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.