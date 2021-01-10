ФОТО. Маркос Антонио активно тренируется в отпуске

Полузащитник «Шахтера» самостоятельно готовится ко второй части сезона

  • 10.01.2021 16:43
  • 769 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Маркос Антонио активно тренируется в отпуске
© ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио

20-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио не забывает о тренировках даже во время отпуска. Футболист активно готовится ко второй части сезона в тренажерном зале.

В текущем сезоне Антонио провел за «Шахтер» 15 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 10.01.2021 17:00
    +1
    Слабенький дрищ, Попов його за бровку подихом винесе
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 10.01.2021 17:00
    +1
    Слабенький дрищ, Попов його за бровку подихом винесе
    Ссылка
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