ПСЖ намерен продлить контракт с Неймаром

Парижский ПСЖ намерен продлить контракт с 28-летним бразильским бомбардиром Неймаром.

Переговоры между клубом и футболистом начались несколько недель назад. В ближайшее время ПСЖ сделает игроку официальное предложение о продлении соглашения.

В клубе оптимистично настроены перед переговорами, потому что сам нападающий хочет остаться в ПСЖ.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

Текущий контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость Неймара составляет €128 миллионов.