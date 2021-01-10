Львов определился с тремя спарринг-партнерами

Стало известно, какие команды будут противостоять «Львову» на сборах в турецком Белеке. За рубежом львовяне проведут заключительный этап подготовки к возобновлению чемпионата УПЛ.
Турецкий вояж «Львова» продлится с 24-го января по 6-е февраля. За это время подопечные Виталия Шумского проведут как минимум три контрольные встречи.
28-го января «Львов» встретится с «Академией Пандева» (Северная Македония). 31-го января «горожане» сыграют со второй командой чемпионата Северной Македонии — ФК «Шкупи» (Скопье). 3-го февраля «Львов» договорился о товарищеском поединке с ровенским «Вересом».
Всего львовяне планируют провести в Турции пять спаррингов. Имена еще двух коллективов станут известны позже.
Источник — ФК Львов
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