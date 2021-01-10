ФОТО. Не хуже Шварценеггера. Попов похвастался накачанными мышцами

21-летний украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов очень активно работает в тренажерном зале.
«Только работа», — написал Денис, похваставшись накачанными мышцами.
В текущем сезоне Денис провел за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
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