ФОТО. Не хуже Шварценеггера. Попов похвастался накачанными мышцами

Украинский защитник «Динамо» проводит много времени в тренажерном зале

  • 10.01.2021 15:08
  • 4464 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО. Не хуже Шварценеггера. Попов похвастался накачанными мышцами
© Instagram. Денис Попов

21-летний украинский защитник киевского «Динамо» Денис Попов очень активно работает в тренажерном зале.

«Только работа», — написал Денис, похваставшись накачанными мышцами.

В текущем сезоне Денис провел за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

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Источник — Instagram

(20 голосов)

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Комментарии
    Злобный Енот
    online
      Злобный Енот, 10.01.2021 15:58
    -2
    Ёкарный Бабай, 10.01.2021 15:16
    Не хуже Криштиану.. до Шварца еще рыгать и рыгать
    До Шварца, рыгать, рыначки не хватит.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.01.2021 15:31
    -7
    ManUtd, 10.01.2021 15:20
    Откуда такие познания - или спец по свисткам или доводилось быть в роли девушки?
    Новости читай чаще. Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке, которая ушла к Конопле
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 10.01.2021 15:30
    -9
    REALIST, 10.01.2021 15:24
    Не помогло, - все рівно отримував плюханів від Білодід
    Хлопчик в себе закоханий,навіщо йому жінки!!!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.01.2021 15:24
    -6
    Не помогло, - все рівно отримував плюханів від Білодід
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 10.01.2021 15:24
    +7
    Молодець! Трудяга!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 10.01.2021 15:20
    +9
    Trollface, 10.01.2021 15:15
    Зато свисток маленький, девушкам не интересен.
    Откуда такие познания - или спец по свисткам или доводилось быть в роли девушки?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.01.2021 15:16
    +6
    Не хуже Криштиану.. до Шварца еще рыгать и рыгать
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.01.2021 15:15
    -8
    Зато свисток маленький, девушкам не интересен.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 10.01.2021 15:20
    +9
    Trollface, 10.01.2021 15:15
    Зато свисток маленький, девушкам не интересен.
    Откуда такие познания - или спец по свисткам или доводилось быть в роли девушки?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 10.01.2021 15:24
    +7
    Молодець! Трудяга!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.01.2021 15:16
    +6
    Не хуже Криштиану.. до Шварца еще рыгать и рыгать
    Ссылка
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