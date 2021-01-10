Манчестер Сити продаст защитника в американский клуб

У Тими Собовале нет шансов пробиться в первую команду «горожан»

  • 10.01.2021 14:42
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Манчестер Сити продаст защитника в американский клуб
© Twitter. Тими Собовале

18-летний ирландский защитник «Манчестер Сити» Тими Собовале может продолжить карьеру в MLS.

«Реал Солт-Лейк» начал переговоры о переходе футболиста. Сам Тими готов принять новый вызов и переехать в США. Игроком интересовались и несколько клубов из Чемпионшипа.

У Собовале, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити» с лета 2018-го года, нет шансов пробиться в первую команду «горожан». В текущем сезоне Тими провел за первую команду «Манчестер Сити» один матч.

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Источник — Daily Mail

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