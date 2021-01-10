Колос продлил контракт с украинским защитником

28-летний украинский правый защитник Алексей Зозуля продлил контракт с ковалевским «Колосом». Новое соглашение рассчитано на полтора года.
«В Ковалевке Зозуля провел 3,5 года, дебютировал в Премьер-лиге и сыграл в Лиге Европы. Продлеваем сотрудничество с этим крутым и самобытным клубом еще на 1,5 года», — написал агент игрока Александр Панков.
В середине декабря «Колос» сообщал, что контракт с Зозулей расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В текущем сезоне Алексей провел за «Колос» 7 матчей во всех турнирах.
Источник — Instagram
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