Челси собирается купить Упамекано

«Челси» собирается подписать защитника «Лейпцига» Дайо Упамекано.
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб намерен побороться за футболиста несмотря на интерес к нему со стороны таких клубов, как «Бавария», «Барселона» и «Реал».
Трансфер 22-летнего француза может обойтись в 44 миллионов евро.
Контракт француза с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, забив один мяч.
Ранее сообщалось, что Упамекано заинтересовал «Манчестер Юнайтед».
Источник — Daily Mail
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