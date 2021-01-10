Челси собирается купить Упамекано

«Челси» собирается подписать защитника «Лейпцига» Дайо Упамекано.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб намерен побороться за футболиста несмотря на интерес к нему со стороны таких клубов, как «Бавария», «Барселона» и «Реал».

Трансфер 22-летнего француза может обойтись в 44 миллионов евро.

Контракт француза с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, забив один мяч.

Ранее сообщалось, что Упамекано заинтересовал «Манчестер Юнайтед».