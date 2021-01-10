Источник: Динамо выйдет из отпуска без новичков

Киевское «Динамо» выйдет из отпуска без новичков. В воскресенье, 10-го января, футболисты первой команды выйдут из отпуска и пройдут тестирование на коронавирус.

«Согласно нашим прогнозам, команда выходит из отпуска без новичков. Со вторника, по возвращении в Киев братьев Суркисов, начнутся активные переговорные процессы по людям, предложенным скаутами и приближенными агентами. И эти позиции потенциальных новобранцев никак не связаны с вингерами, какие бы фамилии вы ни встречали на просторах интернета. Мы озвучивали уже некоторые из них.

Другое дело, будут ли тратиться деньги на покупки. Об этом поговорим совсем скоро», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что «Динамо» может подписать контракт с 19-летним израильским вингером «Маккаби» Лиэлем Абада.