Источник: Динамо выйдет из отпуска без новичков

Активные переговорные процессы начнутся после возвращения в Киев братьев Суркисов

  • 10.01.2021 14:10
  • 1227 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: Динамо выйдет из отпуска без новичков
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» выйдет из отпуска без новичков. В воскресенье, 10-го января, футболисты первой команды выйдут из отпуска и пройдут тестирование на коронавирус.

«Согласно нашим прогнозам, команда выходит из отпуска без новичков. Со вторника, по возвращении в Киев братьев Суркисов, начнутся активные переговорные процессы по людям, предложенным скаутами и приближенными агентами. И эти позиции потенциальных новобранцев никак не связаны с вингерами, какие бы фамилии вы ни встречали на просторах интернета. Мы озвучивали уже некоторые из них.

Другое дело, будут ли тратиться деньги на покупки. Об этом поговорим совсем скоро», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что «Динамо» может подписать контракт с 19-летним израильским вингером «Маккаби» Лиэлем Абада.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 10.01.2021 14:41
    0
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 10.01.2021 14:38
    0
    Ни кто и не сомневался, интересно сколько это всё выдержит Луческо этот чёс братанов.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.01.2021 14:34
    0
    Поручик Ржевский, 10.01.2021 14:13
    В нападении, по-прежнему, беда.
    Сезон будут заканчивать со скрипом с таким подходом.
    Трансферное окно ещё даже не открылось
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.01.2021 14:34
    0
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 14:16
    А кто то в этом сомневался беседка бревно ,одно усиление до лета у дыры
    Тимофеюк, расскажи как ваш донбаклуб усилился?)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 14:27
    +4
    rugby1970, 10.01.2021 14:19
    Еще бы мерзкого старичка с полотенцем на голове убрали бы!!!
    Ну да за первое место в чемпионате за выход в лч, за евровесну, и это без трансферов))).
    А может вам болеть за Шахтер?
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 10.01.2021 14:19
    -3
    Еще бы мерзкого старичка с полотенцем на голове убрали бы!!!
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 14:16
    -4
    А кто то в этом сомневался беседка бревно ,одно усиление до лета у дыры
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.01.2021 14:13
    +1
    В нападении, по-прежнему, беда.
    Сезон будут заканчивать со скрипом с таким подходом.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 14:27
    +4
    rugby1970, 10.01.2021 14:19
    Еще бы мерзкого старичка с полотенцем на голове убрали бы!!!
    Ну да за первое место в чемпионате за выход в лч, за евровесну, и это без трансферов))).
    А может вам болеть за Шахтер?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 10.01.2021 14:13
    +1
    В нападении, по-прежнему, беда.
    Сезон будут заканчивать со скрипом с таким подходом.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 10.01.2021 14:41
    0
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 10.01.2021 14:38
    0
    Ни кто и не сомневался, интересно сколько это всё выдержит Луческо этот чёс братанов.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.01.2021 14:34
    0
    Поручик Ржевский, 10.01.2021 14:13
    В нападении, по-прежнему, беда.
    Сезон будут заканчивать со скрипом с таким подходом.
    Трансферное окно ещё даже не открылось
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.01.2021 14:34
    0
    Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 14:16
    А кто то в этом сомневался беседка бревно ,одно усиление до лета у дыры
    Тимофеюк, расскажи как ваш донбаклуб усилился?)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности