Прикарпатье не сможет провести первый сбор в запланированном месте

Футболисты «Прикарпатья» по ряду причин не смогут провести первый сбор в Заросляке, где с 30-го января по 14-е февраля в условиях среднегорья должны были заложить фундамент общефизической подготовки.

Клубное руководство занято поиском нового места проведения сбора, скорее всего, выбор будет остановлен на Моршине.

За «Прикарпатье» больше не будет выступать ветеран Роман Бочкур. Также истек срок контракта с полузащитником Василием Дербахом, и пока неизвестно, продолжит ли он карьеру в клубе.

После осенней части чемпионата Украины «Прикарпатье» занимает 14-е место в Первой лиге, набрав 12 очков и имея три матча в запасе.