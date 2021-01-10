Львов может подписать украинского защитника

«Львов» может подписать 25-летнего украинского защитника Владислава Шаповала.

Сейчас между сторонами идут переговоры. Шаповал заинтересован в переходе во львовский клуб.

На протяжении карьеры Шаповал защищал цвета «Полесья», «Волыни» и «Днепра-1». Первую часть сезона футболист провел в «Волыни», где сыграл всего два матча во всех турнирах. С 29-го сентября Владислав находится в статусе свободного агента.

Шаповал может сыграть как на левом фланге защиты, так и в полузащите.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €250 тысяч.