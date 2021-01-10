Авангард покинули десять футболистов

Краматорский клуб ждет прибытия потенциальных новичков

  • 10.01.2021 12:56
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Авангард покинули десять футболистов
© ФК Авангард

«Авангард» из Краматорска на первом сборе запланировал сыграть четыре контрольных матча: 19-го января — с «Металлистом 1925», 21-го — с ФК «Волноваха», 23-го — с «ВПК-Агро», 24-го — с молодежным составом «Днепра-1».

10-го января подопечные Алексея Городова вернулись из отпуска и после медосмотра начнут тренировочный процесс. Два первых этапа подготовки пройдут в Краматорске, место проведения заключительного этапа будет зависеть от того, насколько клубу удастся решить вопрос с новичками.

Пока что «Авангард» покинули десять футболистов, в ближайшие дни в тренировочном лагере команды в Краматорске должна появиться группа потенциальных новичков. Кому из них будет предложено подписать контракт, станет известно в конце января.

После осенней части чемпионата Украины «Авангард» занимает 15-е место в Первой лиге, набрав 8 очков и имея два поединка в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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