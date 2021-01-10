Манджукич может продолжить карьеру в Турции

34-летний хорватский нападающий Марио Манджукич может подписать контракт с турецким клубом. Футболист ведет переговоры со стамбульским «Бешикташем».

Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духаиль», за который он выступал с января по июль 2020-го года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

На протяжении карьеры Манджукич выступал за «Марсонию», «Загреб», загребское «Динамо», «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».

Ориентировочная стоимость бомбардира оценивается в €2,5 миллиона.