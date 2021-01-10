Райс не бросит Вест Хэм ради Манчестер Юнайтед

21-летний английский полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не собирается покидать лондонский клуб ради перехода в «Манчестер Юнайтед».

Футболист счастлив в Лондоне и не намерен переезжать из столицы Великобритании.

В текущем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 18 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Деклана с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.