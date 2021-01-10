ВИДЕО. Ингулец провел первую тренировку после выхода из отпуска

В субботу, 9-го января, «Ингулец» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона. Украинская команда провела втягивающую тренировку на базе во Владимировке.

После 13-ти сыгранных туров «Ингулец» занимает 10-е место в УПЛ, имея в активе 11 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 13-20.