Новый конкурент для Ярмоленко. Вест Хэм хочет подписать форварда Зальцбурга

«Молотобойцы» хотят усилить линию атаки

  • 10.01.2021 10:25
  • 962 просмотра
  • 1 комментарий
Новый конкурент для Ярмоленко. Вест Хэм хочет подписать форварда Зальцбурга
© 90Min. Патсон Дака

«Вест Хэм» заинтересован в услугах нападающего «Зальцбурга» Патсона Даки.

Как сообщает Daily Mirror, лондонский клуб рассматривают 22-летнего замбийца в качестве замены Себастьяну Алле, который ранее перешел в «Аякс».

Трансфер Даки может обойтись в 30 млн евро.

В сезоне 2020/21 Дака провел 17 матчей за «Зальцбург», забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mirror

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 10.01.2021 10:41
    0
    По известным причинам Ярмоленко не боится конкуренции....Там места всем хватает....
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 10.01.2021 10:41
    0
    По известным причинам Ярмоленко не боится конкуренции....Там места всем хватает....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности