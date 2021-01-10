Новый конкурент для Ярмоленко. Вест Хэм хочет подписать форварда Зальцбурга

«Вест Хэм» заинтересован в услугах нападающего «Зальцбурга» Патсона Даки.
Как сообщает Daily Mirror, лондонский клуб рассматривают 22-летнего замбийца в качестве замены Себастьяну Алле, который ранее перешел в «Аякс».
Трансфер Даки может обойтись в 30 млн евро.
В сезоне 2020/21 Дака провел 17 матчей за «Зальцбург», забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.
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Источник — Daily Mirror
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