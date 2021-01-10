Катарина Завацкая – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 10 января, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№118 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году пройдет в Дубае.



20-летняя украинка, получившая девятый номер посева, сыграет против Клары Таусон из Дании (№152 WTA). Встреча пройдет первым запуском и начнется в 08:00 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Реки-Луки Яни из Венгрии (№206 WTA) или Анкиты Райны из Индии (№180 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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