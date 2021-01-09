Марта Костюк – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 10 января, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
18-летняя украинка в матче третьего круга будет играть с Тамарой Зиданшек из Словении (№87 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Начало матча в 08:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против испанки Сары Соррибес Тормо (№66 WTA) или россиянки Анастасии Гасановой (№292 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
Источник — Sport.ua
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