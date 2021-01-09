Шахтер Григорчука активен на рынке. Подписал двух игроков БАТЭ и легионера

«Шахтер» Солигорск украинского наставника Романа Григорчука подписал двух опытных игроков, которые покинули БАТЭ.
Состав чемпиона пополнили экс-капитан БАТЭ Игорь Стасевич и защитник Егор Филипенко. Сообщается, что у гранда белорусского футбола есть финансовые проблемы, поэтому игроки активно переходят в другие команды.
Кроме того, состав «Шахтера» пополнил албанский хавбек Валон Ахмеди.
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Источник — ФК Шахтер Солигорск
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