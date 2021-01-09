Лунин остается в запасе. Куртуа в основе Реала на матч Ла Лиги

Украинскому вратарю шансов не дают

  • 09.01.2021 20:55
  • 636 просмотров
  • 5 комментариев
Лунин остается в запасе. Куртуа в основе Реала на матч Ла Лиги
© twitter.com/realmadriden

Насыщенный календарь матчей пока не помогает Андрею Лунину сыграть в составе «Реала». Украинский вратарь вновь остался в запасе на игру чемпионата.

Сегодня мадридцы сыграют с «Осасуной», а в основе выйдет Тибо Куртуа.

Лунин в сезоне еще не провел ни одной минуты, однако может дождаться шанса в Кубке Испании 20-го января.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Dima Tretyak
    online
      Dima Tretyak, 09.01.2021 21:48
    0
    Когда эта шпала сломается..
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 09.01.2021 21:29
    +1
    Харе писать такую херню. Вот когда Лунин выйдет, тогда и напишите.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 09.01.2021 21:17
    0
    Нет смысла комментировать.....
    Ссылка
    zack1976
      zack1976, 09.01.2021 21:07
    0
    Ух ты, вот так сенсация!!!
    А если серьезно, то без помощи вируса Лунин не сыграет в чемпе не одного матча.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 09.01.2021 21:05
    +1
    Неожиданно
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 09.01.2021 21:29
    +1
    Харе писать такую херню. Вот когда Лунин выйдет, тогда и напишите.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 09.01.2021 21:05
    +1
    Неожиданно
    Ссылка
    Dima Tretyak
    online
      Dima Tretyak, 09.01.2021 21:48
    0
    Когда эта шпала сломается..
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 09.01.2021 21:17
    0
    Нет смысла комментировать.....
    Ссылка
    zack1976
      zack1976, 09.01.2021 21:07
    0
    Ух ты, вот так сенсация!!!
    А если серьезно, то без помощи вируса Лунин не сыграет в чемпе не одного матча.
    Ссылка
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