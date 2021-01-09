Лунин остается в запасе. Куртуа в основе Реала на матч Ла Лиги

Насыщенный календарь матчей пока не помогает Андрею Лунину сыграть в составе «Реала». Украинский вратарь вновь остался в запасе на игру чемпионата.

Сегодня мадридцы сыграют с «Осасуной», а в основе выйдет Тибо Куртуа.

Лунин в сезоне еще не провел ни одной минуты, однако может дождаться шанса в Кубке Испании 20-го января.