Кубок Англии. Победы Арсенала, Манчестер Юнайтед и Лестера

Состоялась большая часть матчей третьего раунда Кубка Англии. «Манчестер Сити» свой поединок проведет в воскресенье.
Отметим «Арсенал», который только в дополнительное время дожал «Ньюкасл», а также победы «Манчестер Юнайтед» и «Лестера».
Кубок Англии. 3-й раунд
Борхэм - Миллуолл 0:2
Эвертон - Ротерхэм 2:1
Голы: Тосун, 9, Дюкур, 93 - Олосунде, 56
Лутон - Рэдинг 1:0
Норвич - Ковентри 2:0
Ноттингэм Форест - Кардифф 1:0
Чорли - Дерби 2:0
Блэкберн - Донкастер 0:1
Блэкпул - Вест Бромвич 2:2 (по пенальти 3:2)
Бристоль - Шеффилд Юнайтед 2:3
Бернли - МК Донс 1:1 (по пенальти 4:3)
Эксетер - Шеффилд Уэнсдей 0:2
Олдхэм - Борнмут 1:4
КПР - Фулхэм 0:2
Стевендж - Суонси 0:2
Сток Сити - Лестер 0:4
Голы: Джастин, 34, Олбрайтон, 60, Перес, 79, Барнс, 81
Арсенал - Ньюкасл 2:0
Голы: Смит-Роу, 109, Обамеянг, 117
Брентфорд - Миддлсбро 2:1
Хаддерсфилд - Плимут 2:3
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 1:0
Гол: Мактоминей, 5
Источник — Sport.ua
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