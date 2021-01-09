Кубок Англии. Победы Арсенала, Манчестер Юнайтед и Лестера

Состоялась большая часть матчей 3-го раунда

  • 09.01.2021 23:56
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Кубок Англии. Победы Арсенала, Манчестер Юнайтед и Лестера
© Skysports.com

Состоялась большая часть матчей третьего раунда Кубка Англии. «Манчестер Сити» свой поединок проведет в воскресенье.

Отметим «Арсенал», который только в дополнительное время дожал «Ньюкасл», а также победы «Манчестер Юнайтед» и «Лестера».

Кубок Англии. 3-й раунд

Борхэм - Миллуолл 0:2

Эвертон - Ротерхэм 2:1
Голы: Тосун, 9, Дюкур, 93 - Олосунде, 56

Лутон - Рэдинг 1:0

Норвич - Ковентри 2:0

Ноттингэм Форест - Кардифф 1:0

Чорли - Дерби 2:0

Блэкберн - Донкастер 0:1

Блэкпул - Вест Бромвич 2:2 (по пенальти 3:2)

Бристоль - Шеффилд Юнайтед 2:3

Бернли - МК Донс 1:1 (по пенальти 4:3)

Эксетер - Шеффилд Уэнсдей 0:2

Олдхэм - Борнмут 1:4

КПР - Фулхэм 0:2

Стевендж - Суонси 0:2

Сток Сити - Лестер 0:4
Голы: Джастин, 34, Олбрайтон, 60, Перес, 79, Барнс, 81

Арсенал - Ньюкасл 2:0
Голы: Смит-Роу, 109, Обамеянг, 117

Брентфорд - Миддлсбро 2:1

Хаддерсфилд - Плимут 2:3

Манчестер Юнайтед - Уотфорд 1:0
Гол: Мактоминей, 5

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Источник — Sport.ua

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