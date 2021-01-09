ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января

В воскресенье, 10 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
15:30. Ман Юнайтед - Моркам 1,07 - 11,15 - 25,64
15:30. Ман Сити - Бирмингем 1,14 - 9,35 - 21,34
16:00. Удинезе - Наполи 4,44 - 3,55 - 1,88
21:45. Ювентус - Сассуоло 1,34 - 5,35 - 9,44
ТЕННИС
08:00. Зиданшек - Костюк 2,41 - 1,51
13:30. Александрова - Свитолина 2,74 - 1,44
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Источник — Sport.ua
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