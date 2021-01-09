WhoScored: Малиновский – один из лучших в матче Беневенто – Аталанта

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил одну из лучших оценок за матч 17-го тура Серии А против «Беневенто» (победа 4:1).
Малиновский получил от авторитетного ресурса WhoScored оценку 7,6 балла – больше только у трех участников матча – его партнеров по «Аталанте» Йосипа Иличича (10), Дувана Сапаты (7,9) и Луиса Муриэля (8,3).
Напомним, Малиновский вышел на замену на 64-й минуте и сделал голевую передачу на Муриэля на 86-й минуте.
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Источник — WhoScored.com
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