WhoScored: Малиновский – один из лучших в матче Беневенто – Аталанта

Украинец удачно вышел на замену

  • 09.01.2021 18:40
  • 936 просмотров
  • 3 комментария
WhoScored: Малиновский – один из лучших в матче Беневенто – Аталанта
© twitter.com/Atalanta_BC

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил одну из лучших оценок за матч 17-го тура Серии А против «Беневенто» (победа 4:1).

Малиновский получил от авторитетного ресурса WhoScored оценку 7,6 балла – больше только у трех участников матча – его партнеров по «Аталанте» Йосипа Иличича (10), Дувана Сапаты (7,9) и Луиса Муриэля (8,3).

Напомним, Малиновский вышел на замену на 64-й минуте и сделал голевую передачу на Муриэля на 86-й минуте.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WhoScored.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 09.01.2021 18:52
    0
    Руся относится к тем не многим! футболистам которые могут играть на любой позиции Красава!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 09.01.2021 18:46
    +4
    Кто знает ...кто больше зарабатьівает Малина в Аталанте или Зина в МС...потому что Малиновский по работе с мячом и пасу на три головьі вьіше Зинченко...
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 09.01.2021 18:44
    +4
    Руслан сыграл очень хорошо
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 09.01.2021 18:46
    +4
    Кто знает ...кто больше зарабатьівает Малина в Аталанте или Зина в МС...потому что Малиновский по работе с мячом и пасу на три головьі вьіше Зинченко...
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 09.01.2021 18:44
    +4
    Руслан сыграл очень хорошо
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 09.01.2021 18:52
    0
    Руся относится к тем не многим! футболистам которые могут играть на любой позиции Красава!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности