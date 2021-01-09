Бывший полузащитник Динамо возглавил Локомотиву

Бывший полузащитник «Динамо» Йерко Леко стал главным тренером хорватской «Локомотивы». Ранее Леко работал в клубе помощником главного тренера Горана Томича, а до этого тренировал юниорскую команду клуба.
Отметим, что Леко закончил карьеру игрока в «Локомотиве» в 2016-м году.
Леко выступал в «Динамо» с 2002-го по 2006-й год.
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