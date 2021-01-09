Львов планирует подписать 4-5 новичков. Четверо уже покинули команду

По информации Футбол News, ФК «Львов», который вышел из отпуска, в ближайшее время планирует усилить состав 4-5 игроками.

Команду уже покинули Герман Пеньков и Игорь Кошман. Также уходят легионеры Макс Челич и Микель Айнсалу.

О возможных новичках информации пока нет.

«Львов» после 14-го января отправился на мини-сбор в Мукачево, а затем вылетит в Турцию. По итогам первого круга УПЛ команда занимает предпоследнее место.