Львов планирует подписать 4-5 новичков. Четверо уже покинули команду

Аутсайдер намерен усилить состав

  • 09.01.2021 18:45
  • 168 просмотров
  • 1 комментарий
Львов планирует подписать 4-5 новичков. Четверо уже покинули команду
© pfclviv.com

По информации Футбол News, ФК «Львов», который вышел из отпуска, в ближайшее время планирует усилить состав 4-5 игроками.

Команду уже покинули Герман Пеньков и Игорь Кошман. Также уходят легионеры Макс Челич и Микель Айнсалу.

О возможных новичках информации пока нет.

«Львов» после 14-го января отправился на мини-сбор в Мукачево, а затем вылетит в Турцию. По итогам первого круга УПЛ команда занимает предпоследнее место.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 09.01.2021 18:52
    0
    Даже не знаю кем они усиляться...но прошльій состав бьіл очень примитивньій...только на волевьіх вьітягивали...а так бей-беги...ну Шумский немного в защиту усадил...воротарь хороший...и может еще 2-3 игрока...а так печалька
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 09.01.2021 18:52
    0
    Даже не знаю кем они усиляться...но прошльій состав бьіл очень примитивньій...только на волевьіх вьітягивали...а так бей-беги...ну Шумский немного в защиту усадил...воротарь хороший...и может еще 2-3 игрока...а так печалька
    Ссылка
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