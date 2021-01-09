Абу-Даби. Расписание украинок на 10 января

Десятого января на турнире WTA 500 в ОАЭ две украинки проведут матчи третьего круга основной сетки.
Марта Костюк (№99 WTA) сыграет против Тамары Зиданшек из Словении (№87 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Начало матча в 08:00 по Киеву.
Элина Свитолина (№5 WTA), посеянная на турнире под вторым номером, сразится с Екатериной Александровой из России (№33 WTA). Встреча состоится на центральном корте последним запуском после поединка Кенин – Путинцева. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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