Матч Атлетико – Атлетик был перенесен из-за погодных условий

Матч 18-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао, который должен состояться сегодня, 9 января, был перенесен.

Причиной являются шторм и сильные снегопады в Испании. Шторм не позволил «Атлетику» вылететь на матч. А сильные снегопады не позволили гостям добраться на матч на автобусе.

В итоге Ла Лига приняла решение перенести поединок. Новая дата проведения матча пока не известна.