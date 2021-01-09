Матч Атлетико – Атлетик был перенесен из-за погодных условий

Матч 18-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао, который должен состояться сегодня, 9 января, был перенесен.
Причиной являются шторм и сильные снегопады в Испании. Шторм не позволил «Атлетику» вылететь на матч. А сильные снегопады не позволили гостям добраться на матч на автобусе.
В итоге Ла Лига приняла решение перенести поединок. Новая дата проведения матча пока не известна.
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Источник — ФК Атлетико Мадрид
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