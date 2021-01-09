Ибрагимович – в заявке Милана на матч с Торино

Сегодня, 9 января, «Милан» в 17-м туре Серии А примет «Торино». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Лидер «Милана» Златан Ибрагимович был включен в заявку команды на матч впервые после травмы, которую швед получил еще 22 декабря 2020 года в матче против «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 11 голов и 2 ассиста в 10 матчах за «Милан» во всех турнирах. Ранее швед пропустил матч с «Ювентусом».