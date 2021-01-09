Ваншельбойм вышел в финал турнира ITF в Тунисе

Украинский теннисист сразится за титул

  • 09.01.2021 14:12
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Ваншельбойм вышел в финал турнира ITF в Тунисе
© ФТУ. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№710 ATP) вышел в финал 15-тысячника ITF в Тунисе.
 
В полуфинале 19-летний украинец обыграл седьмого сеяного Войцеха Марека из Польши (№664 ATP).
 
Монастир. Полуфинал
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Войцех Марек (Польша, 7) – 6:4, 5:7, 7:6(4)
 
У фіналі Ваншельбойм зіграє проти третього сіяного тунісця Скандера Мансурі (№365 ATP).

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Источник — Sport.ua

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